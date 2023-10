На Совете Украина-НАТО обсудили обновленный план реформ для вступления Киева в Альянс

В Брюсселе в среду состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО во исполнение решений последнего, Вильнюсского саммита Североатлантического Альянса.

Об этом сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Европейская правда".

По ее словам, на Совете Украина-НАТО украинская сторона представила обновленный план политических, безопасностных и оборонных реформ, связанных с обновленной Годовой национальной программой – инструментом контроля за соответствием Украины членству в Альянсе.

"Страны-члены НАТО сделают свой вклад в ГНП, поэтому до конца 2023 года мы должны начать реализацию мероприятий, которые приблизят нас к членству в НАТО", – отметила Стефанишина.

Held the 1st meeting of NATO- Ukraine Council to follow up on #VilniusSummit decisions. Moving ahead of deadlines.



- #Ukraine presented an updated plan of NATO-related political/security/defense reforms (aANP) with a priority focus on transparency and interoperability; pic.twitter.com/ppfFk8kTIb