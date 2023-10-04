На Совете Украина-НАТО обсудили обновленный план реформ для вступления Киева в Альянс

В Брюсселе в среду состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО во исполнение решений последнего, Вильнюсского саммита Североатлантического Альянса.

Об этом сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Европейская правда".

По ее словам, на Совете Украина-НАТО украинская сторона представила обновленный план политических, безопасностных и оборонных реформ, связанных с обновленной Годовой национальной программой – инструментом контроля за соответствием Украины членству в Альянсе.

"Страны-члены НАТО сделают свой вклад в ГНП, поэтому до конца 2023 года мы должны начать реализацию мероприятий, которые приблизят нас к членству в НАТО", – отметила Стефанишина.

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Held the 1st meeting of NATO- Ukraine Council to follow up on #VilniusSummit decisions. Moving ahead of deadlines.



- #Ukraine presented an updated plan of NATO-related political/security/defense reforms (aANP) with a priority focus on transparency and interoperability; pic.twitter.com/ppfFk8kTIb — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) October 4, 2023

Также, добавила вице-премьер, стороны договорились о "комплексном создании подструктур Совета Украина-НАТО для обеспечения его работы в круглосуточном режиме".

Кроме того, украинская сторона представила приоритетные проекты в рамках Комплексного пакета помощи НАТО по оперативной совместимости, закупкам, разминированию и социальной адаптации.

"Некоторые члены Альянса объявили о дополнительных финансовых взносах на проекты КПД", – объявила Стефанишина без уточнений.

В Альянсе подтвердили, что заседание Совета Украина-НАТО имело целью "подтвердить долгосрочную поддержку Украины со стороны НАТО и развить решение Вильнюсского саммита". Заседание состоялось под председательством заместителя генсека Альянса Мирчи Джоане.

Совет Украина-НАТО является совместным органом, где члены Альянса и Украина встречаются для проведения кризисных консультаций и принятия решений на равных.

В среду состоялось уже третье заседание Совета: впервые он собирался на Вильнюсском саммите НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского, а второй раз – в июле на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Черном море.