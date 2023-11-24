В армии Литвы опровергли слова главы МИД о прямой военной угрозе от РФ

Главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис заявил, что прямой военной угрозы для страны пока нет, комментируя предостережения министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса о возможности нападения РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал LRT.

"Наши аналитики разведки дают такие оценки перспектив: текущие угрозы, среднесрочные угрозы и долгосрочные угрозы. Согласно их оценке, безусловно, нет непосредственной угрозы военного конфликта или вторжения в нашу страну", – отметил Рупшис.

В то же время, по его словам, в среднесрочной перспективе, которая охватывает период от пяти до десяти лет, многое будет зависеть от исхода войны в Украине.

Он добавил, что оценка литовских военных заключается в том, что Россия будет продолжать представлять для Вильнюса угрозу в долгосрочной перспективе.

"Но все будет зависеть от нас. Мы должны подготовиться к этому конфликту спокойно, хладнокровно. От нас будет зависеть, произойдет он или нет", – пояснил Рупшис.

Главнокомандующий также заявил, что РФ не готова напасть на страны НАТО и что даже "непредсказуемая Россия, порой непредсказуемый Путин точно знает, что НАТО – это Альянс с ядерным оружием".

"Они просто считали Украину страной, которая не сможет сопротивляться – за неимением или воли, или потенциала. С НАТО другое дело. НАТО имеет соответствующее оружие, независимо от того, насколько мы говорим, что мы разоружены. Посмотрите на скандинавские страны, у них более 140 истребителей или самолетов пятого поколения. РФ, безусловно, знает об этом и воспринимает это", – резюмировал Рупшис.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа призвал главу МИД Габриэлюса Ландсбергиса "сесть и успокоиться" после того, как тот в интервью заявил, что нападение России на страны Балтии и других членов НАТО – лишь вопрос времени.

Недавно Ландсбергис заявил, что Литва должна готовиться к тому, что Россия может продолжить войну против стран НАТО, если не потерпит полное поражение в Украине.

Таким образом, министр иностранных дел отметил необходимость для Литвы больше сосредоточиться на обороне, а для ЕС и США – не давить на Украину, чтобы она заключила мирное соглашение с Россией.

Ландсбергис также выступил за введение в Литве всеобщего призыва.