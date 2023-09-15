Литва лишила гражданства фигуристку, выступающую в России

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко в связи с тем, что она продолжает выступления в России.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Представитель пресс-службы Науседы Ридас Ясюленис подтвердил в комментарии литовскому агентству, что президент уже подписал указ.

Накануне Комиссия по вопросам гражданства рекомендовала лишить Дробязко литовского гражданства в связи с тем, что она публично выражала поддержку кремлевскому режиму. Сама фигуристка утверждает, что не причастна к российской пропаганде и несет "свет культуры и добра".

Науседа сказал, что для него вопрос "абсолютно ясен" и он подпишет указ в ближайшее время.

Гражданство Дробязко, предоставленное в порядке исключения 30 лет назад, пересмотрели в соответствии с недавно принятым законодательством, которое позволяет лишать гражданства лиц с двойным гражданством, если они публично выражают поддержку государству, представляющему угрозу интересам безопасности Литвы или ее союзников.

Литовские власти утверждают, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.