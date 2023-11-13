Литва будет искать среди иностранцев с литовским гражданством сторонников войны РФ и Путина

Министерство внутренних дел Литвы в понедельник обратилось в Департамент государственной безопасности (VSD) с просьбой проверить 800 иностранцев, имеющих литовское гражданство, предоставленное им в виде исключения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Это решение приняли после сообщения СМИ о том, что российская балерина Илзе Лиепа, которая также имеет литовское гражданство, публично расхвалила президента РФ Владимира Путина и его войну в Украине.

"Оценив ситуацию, журналистское расследование и обнаружив несоответствующие действия этой конкретной гражданки, мы сегодня обратились к VSD с просьбой проверить этих 800 человек на предмет угрозы национальной безопасности и поддержки действий государства-агрессора", – заявил журналистам в понедельник заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

Министерство внутренних дел также поручило Департаменту миграции начать процедуру лишения Лиепы литовского гражданства.

Департамент, в свою очередь, обратился в компетентные органы страны с просьбой дать оценку публичным высказываниям Лиепы о войне в Украине и российском президенте.

Согласно Закону о гражданстве, лицо лишается приобретенного в порядке исключения литовского гражданства, если его действия угрожают интересам безопасности Литвы или если он публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы, других стран-членов ЕС или их союзников.

Лиепа называет войну России в Украине "специальной военной операцией" и восхищается россиянами, которые принимают в ней участие.

"Все мои друзья участвуют в этой спецоперации, мысли и души каждого из них там. Каждый делает то, что может", – заявляла она.

Лиепа благодарила Путина и российскую армию "за то, что они позволяют нам жить, строить творческие планы, выступать, встречаться с друзьями".

В соответствии с этим положением, президент Литвы Гитанас Науседа недавно лишил литовского гражданства российскую фигуристку Маргариту Дробязко.

Литовские власти утверждали, что Дробязко поддерживала тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.