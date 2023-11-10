В Польше оппозиционные силы представили коалиционное соглашение

В Польше оппозиционные объединения "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" подписали коалиционное соглашение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск подчеркнул, что, хотя политсилы не действовали под давлением времени, они двигались быстро, чтобы завершить соглашение.

Лидер партии "Польша 2050", которая входит в "Третий путь", Шимон Головня подчеркнул, что коалиционное соглашение – это хороший текст, который дает надежду. По его словам, это соглашение, в котором ни одна из групп не отказывается от собственной идентичности.

"Мы хотим показать всем, что наступают безопасные изменения – для всех, независимо от того, как они верят, за кого голосовали и что хотят делать со своей жизнью. Это первое открытое коалиционное соглашение польских правительств", – подчеркнул Головня.

Председатель Польской крестьянской партии, которая также входит в "Третий путь", Владислав Косиняк-Камыш сказал, что коалиция создала соглашение, которое охватывает широкий спектр вопросов, которыми партии хотят заниматься.

"Они касаются бизнеса и рабочих. Они касаются образования и здравоохранения. Они касаются села, сельского хозяйства и крупных мегаполисов. Они касаются прав женщин, благосостояния семьи. Они касаются всех амбициозных целей, которые стоят перед Польшей сегодня. И мы говорим за вас, а не за себя. Мы берем на себя полную ответственность за судьбу Польши", – добавил Косиняк-Камыш.

Напомним, в понедельник президент Польши Анджей Дуда объявил, что поручит формирование нового правительства после парламентских выборов 15 октября действующему премьер-министру от партии власти "Право и справедливость" Матеушу Моравецкому.

Хотя "ПиС" и имеет наибольшее представительство в Сейме, она не смогла заручиться достаточной поддержкой голосов, чтобы гарантировать себе большинство. Поэтому с большой вероятностью в случае провала попыток Моравецкого сформировать правительство это право перейдет к оппозиции.

Известно, что большинство поляков считают Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.