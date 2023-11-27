В Чехии тысячи школ бастуют с требованием увеличить финансирование образования

Тысячи чешских школ закрыли свои двери в понедельник и устроили редкую однодневную забастовку с требованием увеличить финансирование образования, которому, по их словам, угрожает политика жесткой экономии правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Профсоюзы заявили, что к забастовке присоединилось большинство школ страны с населением 10,9 миллиона человек, и ее поддержали другие профсоюзы в государственном и частном секторах на фоне недовольства усилиями правительства по сокращению бюджетного дефицита.

Профсоюзы учителей заявили, что бюджетный план на образование на 2024 год угрожает качеству школьного образования из-за недостаточных ресурсов для преподавания языков и других предметов в малых группах, а также низкого финансирования ассистентов учителей и других вспомогательных профессий, таких как повара.

Йозеф Стредула, председатель крупнейшей профсоюзной группы CMKOS, заявил, что правительство проигнорировало влияние инфляции, в том числе цен на энергоносители, на уровень жизни, а его пакет повышения налогов и сокращения расходов, утвержденный парламентом, является неприемлемым.

"Правительство игнорирует тяжелую жизнь, которую оно вызвало", – сказал он в эфире Чешского телевидения.

К забастовке присоединятся представители других профессий, в том числе профсоюза крупнейшего частного производителя Skoda Auto, которые запланировали двухчасовую остановку работы. Стредула заявил, что около 1 миллиона человек поддержат забастовку в той или иной форме.

Правительство заявило, что забастовка была необоснованной после того, как оно отменило запланированные сокращения и предусмотрело небольшое увеличение общего школьного бюджета на следующий год, которое, по мнению профсоюзов, слишком мало, учитывая, что средняя инфляция находится на уровне двузначных цифр.

Правительство и парламент одобрили меры по сокращению бюджетного дефицита до 2,2% валового внутреннего продукта в следующем году с 3,6% в этом году.

"Мы должны остановить рост долга, и пакет восстановительных мер является четким путем к этому", – сказал премьер-министр Петр Фиала на пресс-конференции, которая транслировалась по Чешскому телевидению.

"Речь идет о политических амбициях профсоюзов и их лидеров", – добавил он.

Учителя получили обещание иметь зарплату на уровне 130% от средней по стране, которая значительно выросла за последние годы, и забастовка не требует повышения зарплаты учителей.

По данным ОЭСР, в 2020 году Чехия тратила 3,1% валового внутреннего продукта из государственного бюджета на начальное и среднее образование, что несколько ниже среднего показателя в ОЭСР, который составляет 3,3%.

Напомним, 19 октября в Чехии депутаты нижней палаты парламента не смогли объявить вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Петром Фиалой.

Это была уже третья попытка объявить вотум недоверия правительству Фиалы со времени его прихода к власти после выборов 2021 года. Следующие очередные парламентские выборы в Чехии должны пройти в 2025 году.