У Чехії тисячі шкіл страйкують з вимогою збільшити фінансування освіти

Тисячі чеських шкіл закрили свої двері в понеділок і влаштували рідкісний одноденний страйк з вимогою збільшити фінансування освіти, якому, за їхніми словами, загрожує політика жорсткої економії уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Профспілки заявили, що до страйку приєдналася більшість шкіл країни з населенням 10,9 мільйона осіб, і його підтримали інші профспілки в державному і приватному секторах на тлі невдоволення зусиллями уряду щодо скорочення бюджетного дефіциту.

Профспілки вчителів заявили, що бюджетний план на освіту на 2024 рік загрожує якості шкільної освіти через недостатні ресурси для викладання мов та інших предметів у малих групах, а також низьке фінансування асистентів вчителів та інших допоміжних професій, таких як кухарі.

Йозеф Стредула, голова найбільшої профспілкової групи CMKOS, заявив, що уряд проігнорував вплив інфляції, в тому числі цін на енергоносії, на рівень життя, а його пакет підвищення податків і скорочення витрат, затверджений парламентом, є неприйнятним.

"Уряд ігнорує важке життя, яке він спричинив", – сказав він в ефірі Чеського телебачення.

До страйку приєднаються представники інших професій, в тому числі профспілки найбільшого приватного виробника Skoda Auto, які запланували двогодинну зупинку роботи. Стредула заявив, що близько 1 мільйона людей підтримають страйк у тій чи іншій формі.

Уряд заявив, що страйк був необґрунтованим після того, як він скасував заплановані скорочення і передбачив невелике збільшення загального шкільного бюджету на наступний рік, яке, на думку профспілок, є занадто малим, враховуючи, що середня інфляція перебуває на рівні двозначних цифр.

Уряд і парламент схвалили заходи щодо скорочення бюджетного дефіциту до 2,2% валового внутрішнього продукту наступного року з 3,6% цього року.

"Ми повинні зупинити зростання боргу, і пакет відновлювальних заходів є чітким шляхом до цього", – сказав Фіала на пресконференції, яка транслювалася на Чеському телебаченні.

"Йдеться про політичні амбіції профспілок та їхніх лідерів", додав він.

Вчителі отримали обіцянку мати зарплату на рівні 130% від середньої по країні, яка значно зросла за останні роки, і страйк не вимагає підвищення зарплати вчителів.

За даними ОЕСР, у 2020 році Чехія витрачала 3,1% валового внутрішнього продукту з державного бюджету на початкову та середню освіту, що трохи нижче середнього показника в ОЕСР, який становить 3,3%.

Нагадаємо, 19 жовтня у Чехії депутати нижньої палати парламенту не змогли оголосити вотум недовіри уряду на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою.

Це була вже третя спроба оголосити вотум недовіри уряду Фіали з часу його приходу до влади після виборів 2021 року. Наступні чергові парламентські вибори у Чехії мають пройти у 2025 році.