Уряду Чехії загрожує вотум недовіри через закиди популістів

Чеському коаліційному уряду загрожує парламентський вотум недовіри через заяви популістів з опозиції про його некомпетентність в управлінні економікою та контролі над імміграцією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Опозиційний центристський рух ANO на чолі з мільярдером-популістом і експрем'єром Андреєм Бабішем звинуватив уряд у нездатності впоратися з високою інфляцією, спричиненою, серед іншого, зростанням цін на енергоносії та новою хвилею міграції.

Зі свого боку Бабіш звинуватив уряд у тому, що він більше дбає про Україну, ніж про чеських громадян. Прага є рішучою прихильницею України в її боротьбі проти загарбницької війни РФ та прийняла понад 350 тисяч біженців.

Це буде вже третя спроба оголосити вотум недовіри з часу приходу до влади нинішнього уряду після виборів 2021 року. Голосування має відбутися ввечері у вівторок або в середу.

Дві опозиційні партії, включаючи ANO та антимігрантську партію "Свобода і пряма демократія", навряд чи зможуть відправити у відставку п'ятипартійний коаліційний уряд на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою, який має комфортну більшість у нижній палаті парламенту.

Формальною причиною вотуму недовіри стала відмова Фіали прийняти вимогу опозиції звільнити міністра внутрішніх справ Віта Ракушана через те, що той користувався мобільним телефоном, який неможливо було підслухати. Бабіш стверджував, що глава МВС використовував його для зв'язку з організованою злочинністю, але не надав жодних доказів.

Експрем'єр також розкритикував урядовий пакет, покликаний утримати під контролем зростаючий дефіцит бюджету. Згідно з планом, який ще потребує схвалення Сенату й президента Петра Павела, чеські громадяни платитимуть більше за пиво та ліки, а бізнес зіткнеться з вищими корпоративними податками.

У вересні в Празі декілька тисяч людей брали участь в антиурядовому протесті, критикуючи зокрема допомогу Україні.

Перед цим у парламенті Чехії проходили дебати про пакет заходів економії, задуманих урядом для оздоровлення фінансового становища країни.