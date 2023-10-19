У Чехії провалилася спроба оголосити уряду вотум недовіри

У Чехії депутати нижньої палати парламенту не змогли оголосити вотум недовіри уряду на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske noviny.

Щоб уряд пішов у відставку, за вотум недовіри має проголосувати щонайменше 101 депутат. У четвер лише 85 депутатів від опозиційних партій підтримали вотум, 96 депутатів коаліції виступили проти. Решта 19 парламентарів були відсутні.

Дебати щодо вотуму недовіри уряду тривали загалом 31 годину.

"Я радий, що ми змогли використати ці два дні, щоб представити, чого ми досягли і з чим ми йдемо в другу половину каденції", – зазначив Фіала після голосування.

Він сказав, що палата підтвердила волю виборців, виражену на виборах, і довіру депутатів до уряду.

Нагадаємо, опозиційний центристський рух ANO на чолі з мільярдером-популістом і експрем'єром Андреєм Бабішем звинуватив уряд у нездатності впоратися з високою інфляцією, спричиненою, серед іншого, зростанням цін на енергоносії та новою хвилею міграції.

Формальною причиною вотуму недовіри стала відмова Фіали прийняти вимогу опозиції звільнити міністра внутрішніх справ Віта Ракушана через те, що той користувався мобільним телефоном, який неможливо було прослухати.

Бабіш стверджував, що глава МВС використовував його для зв'язку з організованою злочинністю, але не надав жодних доказів.

Це була вже третя спроба оголосити вотум недовіри уряду Фіали з часу його приходу до влади після виборів 2021 року.