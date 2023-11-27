Столтенберг призвал к продолжению перемирия в Газе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к продолжению временного прекращения огня в секторе Газа, где Израиль ведет военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал перед встречей Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, сообщает DPA.

Генсек НАТО приветствовал достижение соглашения между Израилем и ХАМАС, которое позволило освободить заложников и доставить большее количество гуманитарной помощи в палестинский сектор Газы.

"Я призываю к продолжению паузы. Это позволило бы оказать крайне необходимую помощь населению Газы и освободить больше заложников", – добавил Столтенберг.

Он также повторил свое предупреждение о потенциальной региональной эскалации конфликта, поэтому призвал Иран обуздать свои прокси в регионе.

"Мы видели удары дронов и ракет по позициям США в Сирии и Ираке, а также нападения на коммерческое судоходство. Это подчеркивает риск эскалации", – убежден Столтенберг.

Ранее правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАСом об освобождении заложников в обмен на прекращение огня.

Президент США Джо Байден приветствовал договоренность об освобождении заложников, захваченных палестинской исламистской группировкой ХАМАС во время нападения на Израиль, в обмен на прекращение огня.

Перед этим в Белом доме заявили, что террористические действия группировки ХАМАС против Израиля являются геноцидом.

В то же время Байден заявлял, что дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху: оккупация Газы была бы "большой ошибкой".