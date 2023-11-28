Вице-президент Еврокомиссии: Никаких разговоров об Украине без Украины

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова заявила, что позиция Украины должна непременно учитываться в любых переговорах по поводу войны с РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По ее словам, она будет считать "неприемлемыми" любые разговоры о войне в Украине, которые не будут включать Киев или предусматривать отказ Украины от территорий.

Она также также заявила, что будет "разочарована", если на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря не будут одобрены предложения по увеличению финансовой помощи Киеву и рекомендация начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Юрова, которая работала над вступлением своей страны в ЕС почти 20 лет назад, выразила понимание стоящими перед Украиной задачами, напомнив, как трудно было выполнить требования для вступления в Евросоюз.

Вице-президент Еврокомиссии отказалась делать предположения относительно того, снимет ли Венгрия свое вето в декабре на выделение денег для Киева и начало переговоров о членстве, отметив, что сейчас происходит "очень интенсивное" дипломатическое давление, чтобы убедить премьер-министра Виктора Орбана.

По ее словам, Еврокомиссия примет в этом году проект закона ЕС об использовании в пользу Украины средств, полученных от замороженных российских активов на сумму около 200 миллиардов евро.

Накануне Юрова во время визита в Киев в понедельник обсудила с депутатами Верховной Рады процесс вступления Украины в Евросоюз.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ. В украинском правительстве говорят о высоком уровне готовности Украины к вступлению и обещают завершить переговоры за два года.

На саммите лидеров ЕС в декабре будут рассматривать решение, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной. Сейчас на пути зеленому свету может стать Венгрия, которая обещает блокировать положительное для Киева решение.

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