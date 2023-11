Вице-президент Еврокомиссии прибыла в Киев – обсуждает вступление в ЕС

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова во время визита в Киев в понедельник обсудила с депутатами Верховной Рады процесс вступления Украины в Евросоюз.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Twitter (X).

"Качество и скорость имеют значение. Имела честь обсудить вступление Украины в ЕС с представителями всех политических групп Верховной Рады", – заявила Юрова.

