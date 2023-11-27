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Вице-президент Еврокомиссии прибыла в Киев – обсуждает вступление в ЕС

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Понедельник, 27 ноября 2023, 15:18

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова во время визита в Киев в понедельник обсудила с депутатами Верховной Рады процесс вступления Украины в Евросоюз.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Twitter (X).

"Качество и скорость имеют значение. Имела честь обсудить вступление Украины в ЕС с представителями всех политических групп Верховной Рады", – заявила Юрова.

Топ-чиновница ЕС также напомнила, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву работать до марта 2024 года над четырьмя приоритетами реформ: борьбой с коррупцией, деолигархизацией, регулированием лоббирования и Законом о национальных меньшинствах.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ. В украинском правительстве говорят о высоком уровне готовности Украины к вступлению и обещают завершить переговоры за два года.

На саммите лидеров ЕС в декабре будут рассматривать решение, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной. Сейчас на пути зеленому свету может стать Венгрия, которая обещает блокировать положительное для Киева решение.

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Еврокомиссия Вступление в ЕС