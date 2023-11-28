Віцепрезидентка Єврокомісії: Жодних розмов про Україну без України

Віцепрезидентка Єврокомісії, єврокомісарка з цінностей і прозорості Вера Юрова заявила, що позиція України має неодмінно враховуватись у будь-яких перемовинах щодо війни з РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За її словами, вона вважатиме "неприйнятними" будь-які розмови про війну в Україні, які не включатимуть Київ або передбачатимуть відмову України від територій.

Вона також також заявила, що буде "розчарована", якщо на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня не буде схвалено пропозиції щодо збільшення фінансової допомоги Києву та рекомендацію розпочати переговори про вступ України в Євросоюз.

Юрова, яка працювала над вступом своєї країни до ЄС майже 20 років тому, висловила розуміння завданнями, що стоять перед Україною, нагадавши, як важко було виконати вимоги для вступу в Євросоюз.

Віцепрезидентка Єврокомісії відмовилася робити припущення щодо того, чи зніме Угорщина своє вето в грудні на виділення грошей для Києва та початок переговорів про членство, зазначивши, що зараз відбувається "дуже інтенсивний" дипломатичний тиск, щоб переконати прем'єр-міністра Віктора Орбана.

За її словами, Єврокомісія ухвалить цього року проект закону ЄС про використання на користь України коштів, отриманих від заморожених російських активів на суму близько 200 мільярдів євро.

Напередодні Юрова під час візиту до Києва у понеділок обговорила з депутатами Верховної Ради процес вступу України до Євросоюзу.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ. В українському уряді кажуть про високий рівень готовності України до вступу та обіцяють завершити переговори за два роки.

На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді зеленому світлу може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

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