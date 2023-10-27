Орбан снова ляпнул, что Украина не выиграет войну

Премьер-министр Виктор Орбан в пятницу снова заявил, что стратегия ЕС по российско-украинской войне провалилась и Украина не победит на фронте.

Об этом он сказал в интервью национальному венгерскому радио, его цитирует издание Magyar Nemzet, сообщает "Европейская правда".

Орбан сказал, что стратегия ЕС – "украинцы должны победить, русские должны проиграть" – провалилась.

"Сегодня все знают, но не решаются сказать, что эта стратегия провалилась. Все военные эксперты говорят, что Украина не победит на фронте", – заявил венгерский премьер-министр, добавив, что Венгрия всегда занимала такую позицию.

Орбан заявил, что "Украина не выиграет на фронте, россияне не проиграют на фронте", поэтому необходим "план Б".

Он отметил, что на следующих европейских выборах должны произойти изменения, потому что нынешние лидеры "не могут справиться с этой проблемой".

"Они могут быть хорошими лидерами в мирное время, но сейчас, когда идет шторм, большие волны, появляются пиратские корабли,нужны изменения", – цитирует Орбана Index.

Орбан с начала полномасштабного вторжения войны утверждает, что Украина не имеет шанса на выигрыш. В последние дни Орбан попал под критику коллег из ЕС из-за своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Однако Орбан заявил, что не планирует извиняться за нее.

Во время встречи венгерский премьер назвал развязанную Россией войну против Украины "военной операцией".

Премьер Эстонии Кая Каллас рассказала, что на саммите ЕС 26 октября другие страны призвали лидеров Венгрии и Словакии, которые не хотят дальнейшей военной поддержки Украины, подумать о последствиях того, что они предлагают.