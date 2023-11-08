Сийярто: Украина не будет в ЕС во время войны - там нет свободы слова и выборов

Главный венгерский дипломат Петер Сийярто, находясь с визитом в Лиссабоне, прокомментировал для своей Facebook-аудитории отчет Европейской комиссии по расширению, в частности в части, касающейся Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сийярто считает, что оценка Еврокомиссии о невыполнении Украиной условий является "правильной".

"Способ, которым Украина нарушает наиболее основополагающие права ЕС в вопросе прав национальных меньшинств, является особенно вопиющим. А поскольку, согласно оценке ЕС, Украина не выполнила условий для членства, мы не считаем, что любой дальнейший прогресс в вопросе о переговорах о вступлении с Украиной является своевременным", – сказал он.

По мнению главы МИД Венгрии, вступление в Евросоюз Украины, пока там идет война, принесет войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто".

"Украина находится в состоянии войны, поэтому можем увидеть, что там не соблюдаются ни свободы слова, ни свободы выражения, и выборы не проводятся тоже. Было бы очевидно абсурдным для государств-членов ЕС принимать позицию относительно того, как в Украине в таких условиях функционируют институты верховенства права", – добавил Сийярто.

Накануне политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала "ЕвроПравде", что политические заявления Будапешта о "блокаде вступления" Украины в ЕС "не помешают реальной работе" в вопросе языка образования венгерского меньшинства в Украине.