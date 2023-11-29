Когда и при каких условиях польские власти разблокируют границу с Украиной

Каждый день блокады польскими перевозчиками украинско-польской границы наносит потери минимум на десятки миллионов евро. И с каждым днем эта цена растет.

При правительстве Матеуша Моравецкого, которое на днях утвердил президент Польши и которому прогнозируют только две недели работы, изменений на границе ждать не стоит.

А вот планирует ли следующее правительство решить вопрос с блокадой, и когда, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Еще две недели проблем на границе: какие последствия будет иметь "техническая" смена правительства Польши.

Президент Польши Анджей Дуда утвердил новое польское правительство, сформированное представителем партии "Право и справедливость" (ПиС) Матеушем Моравецким.

Это правительство проработает всего две недели, ведь шансов получить вотум доверия в Сейме у него почти нет. По крайней мере, первую попытку провести обсуждение правительственной программы, проведенную на прошлой неделе Моравецким, проигнорировали все оппозиционные партии.

Вероятно, что новое правительство использует все время, которое ему выделила конституция (то есть еще две недели) на консультации с депутатами. Как уже заявил правительственный представитель Петр Мюллер, голосование за вотум доверия новому правительству, вероятно, состоится 11 декабря – также в последний день, когда это должно быть сделано в соответствии с законодательными требованиями.

Хуже всего в этой ситуации, что Украина является стороной, которая больше всего страдает от затягивания смены власти в Польше.

Блокада пунктов пересечения границы с Украиной продолжается уже четвертую неделю. И если сначала были заблокированы только три пункта пропуска, то с прошлой недели к ним добавился еще один – "Медика – Шегини".

Польская полиция фиксирует многочисленные факты нарушения организаторами блокады своих обязательств. В частности, фиксируются отдельные случаи блокирования проезда грузовиков с гуманитарной помощью, а также грузами для ВСУ.

Блокада границы уже повлияла на внутренний украинских рынок, в частности, разогнав цены. Сейчас ситуацию спасают только запасы топлива, которые трейдеры должны хранить в стране.

Однако если блокада продлится до января следующего года, как обещают ее организаторы, запасы иссякнут, что приведет к стремительному росту цен.

До сих пор казалось, что предыдущее польское правительство Моравецкого пытается избежать вмешательства в конфликт на границе.

Публично не поддерживая требования протестующих, в Варшаве не сделали ничего, чтобы разблокировать границу.

Теперь польское Министерство инфраструктуры возглавил Альвин Гаджадгур, который ранее занимал должность главного инспектора автотранспорта.

Теоретически новый министр может взяться за решение проблем на границе, однако вероятность такого сценария не кажется высокой.

В такой ситуации и польские эксперты, и украинские чиновники предполагают, что проблема с блокадой будет решена только с приходом к власти правительства Дональда Туска. Но какие есть основания считать, что это правительство будет действовать иначе?

Из четырех важных для Украины позиций в будущем правительстве Польши три займут представители Польской крестьянской партии (ПСП) – правоконсервативной партии, которая поддерживает Украину, однако настаивает на защите национальных интересов.

Это важно, ведь в 2024 году в Польше пройдут местные выборы и выборы в Европарламент. И на них основными конкурентами Польской крестьянской партии будут как раз другие правые политсилы: ПиС и "Конфедерация".

В такой ситуации можно предположить, что представители Крестьянской партии будут настаивать на решении споров с Украиной путем компромиссов.

Поэтому с большой вероятностью еще до конца года эта проблема будет решена (потому что никто не заинтересован давать лишние электоральные баллы "Конфедерации"), однако, скорее всего, это потребует и уступок от Киева.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Еще две недели проблем на границе: какие последствия будет иметь "техническая" смена правительства Польши.