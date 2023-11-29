Коли та за яких умов польська влада розблокує кордон з Україною

Кожен день блокади польськими перевізниками українсько-польського кордону завдає втрат щонайменше на десятки мільйонів євро. І з кожним днем ця ціна зростає.

За уряду Матеуша Моравецького, який днями затвердив президент Польщі і якому прогнозують лише два тижні роботи, змін на кордоні чекати не варто.

А от чи планує наступний уряд вирішити питання з блокадою, і коли, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Ще два тижні проблем на кордоні: які наслідки матиме "технічна" зміна уряду Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда затвердив новий польський уряд, сформований представником партії "Право і справедливість" (ПіС) Матеушем Моравецьким.

Цей уряд пропрацює лише два тижні, адже шансів отримати вотум довіри у Сеймі в нього майже немає. Принаймні, першу спробу провести обговорення урядової програми, проведену минулого тижня Моравецьким, проігнорували всі опозиційні партії.

Ймовірно, що новий уряд використає увесь час, який йому виділила конституція (тобто ще два тижні) на консультації з депутатами. Як вже заявив урядовий речник Пйотр Мюллер, голосування за вотум довіри новому уряду, ймовірно, відбудеться 11 грудня – також в останній день, коли це має бути зроблено відповідно до законодавчих вимог.

Найгірше у цій ситуації, що Україна є стороною, яка найбільше страждає від затягування зміни влади у Польщі.

Блокада пунктів перетину кордону з Україною триває вже четвертий тиждень. І якщо спочатку були заблоковані лише три пункти пропуску, то з минулого тижня до них додався ще один – "Медика – Шегині".

Польська поліція фіксує численні факти порушення організаторами блокади своїх зобов’язань. Зокрема, фіксуються непоодинокі випадки блокування проїзду вантажівок із гуманітарною допомогою, а також вантажами для ЗСУ.

Блокада кордону вже вплинула на внутрішній українських ринок, зокрема, розігнавши ціни. Наразі ситуацію рятують лише запаси палива, якій трейдери мають зберігати у країні.

Проте якщо блокада триватиме до січня наступного року, як обіцяють її організатори, запаси вичерпаються, що призведе до стрімкого зростання цін.

Досі здавалося, що попередній польський уряд Моравецького намагається уникнути втручання у конфлікт на кордоні.

Публічно не підтримуючи вимоги протестувальників, у Варшаві не зробили нічого, щоб розблокувати кордон.

Тепер польське Міністерство інфраструктури очолив Альвін Гаджадгур, який раніше обіймав посаду головного інспектора автотранспорту.

Теоретично новий міністр може взятися за розв'язання проблем на кордоні, проте ймовірність такого сценарію не здається високою.

В такій ситуації і польські експерти, і українські урядовці припускають, що проблема з блокадою буде вирішена лише з приходом до влади уряду Дональда Туска. Та які є підстави вважати, що цей уряд діятиме інакше?

З чотирьох важливих для України позицій у майбутньому уряді Польщі три займуть представники Польської селянської партії (ПСП) – правоконсервативної партії, яка підтримує Україну, проте наполягає на захисту національних інтересів.

Це важливо, адже у 2024 році у Польщі пройдуть місцеві вибори та вибори до Європарламенту. І на них основними конкурентами Польської селянської партії будуть якраз інші праві політсили: ПіС та "Конфедерація".

В такій ситуації можна припустити, що представники Селянської партії наполягатимуть на вирішенні суперечок з Україною шляхом компромісів.

Тож з великою ймовірністю ще до кінця року ця проблема буде вирішена (бо ніхто не зацікавлений давати зайві електоральні бали "Конфедерації"), проте, швидше за все, це потребуватиме й поступок від Києва.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Ще два тижні проблем на кордоні: які наслідки матиме "технічна" зміна уряду Польщі.