Главы МИД Британии и Греции встретились обсудить спор о мраморах Парфенона

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис встретился со своим коллегой из Великобритании Дэвидом Кэмероном на фоне спора между странами по проблеме возвращения мраморов Парфенона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Встреча состоялась по просьбе Кэмерона в кулуарах заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

Как рассказали источники в дипломатических кругах, Герапетритис отметил, что существует принципиальное расхождение в вопросе возвращения скульптур Парфенона в Афины из Британского музея в Лондоне.

Однако оба министра иностранных дел согласились, что существует необходимость сотрудничества для сохранения двусторонних отношений между Грецией и Великобританией и решения проблем, которые влияют на обе страны.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил разочарование тем, что на Даунинг-стрит отменили его встречу с главой британского правительства Риши Сунаком из-за проблемы возвращения мраморов Парфенона.

Мраморы, также известные как скульптуры Парфенона, являются древнегреческими сокровищами Британского музея, которые в Великобританию привез британский дипломат лорд Элгин в начале XIX века (отсюда их другое, британское название – "мраморы Элгина").

В правительстве Греции назвали решение отменить встречу "беспрецедентным" и "неуважением".

Даунинг-стрит, в свою очередь, обвинила Грецию в нарушении "заверения", что во время визита греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса тот не будет поднимать публично вопрос возвращения мраморов Парфенона.