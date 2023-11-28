В Британии заявили, что отменили встречу с премьером Греции из-за "нарушения заверений"

Даунинг-стрит обвинило Грецию в нарушении "заверения", что во время визита греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса тот не будет поднимать публично вопрос возвращения мраморов Парфенона, из-за чего была отменена его встреча с Риши Сунаком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как сказал во вторник журналистам представитель британского премьера, Лондон и Афины перед визитом Мицотакиса якобы договорились, что его визит в Британию не будет публичной платформой "для повторного рассмотрения давно решенных вопросов".

"А если даются заверения, а их не соблюдают, то это имеет последствия", – добавил он.

Высокопоставленный чиновник Греции на условиях анонимности сказал журналистам, что заявление британской стороны является "неточным". Публично Афины назвали решение отменить встречу Сунака и Мицотакиса "беспрецедентным" и "неуважением".

Накануне стало известно, что причиной отмены встречи стал многолетний спор между Лондоном и Афинами относительно возвращения мраморов Парфенона из Британского музея.

Мраморы, также известные как скульптуры Парфенона, являются древнегреческими сокровищами Британского музея, которые в Великобританию привез британский дипломат лорд Элгин в начале XIX века (отсюда их другое, британское название – "мраморы Элгина").

Формально в Британии действует закон, запрещающий Британскому музею передавать мраморные статуи Парфенона навсегда обратно в Грецию. Но британские власти ранее неоднократно подчеркивали, что не намерены его менять.