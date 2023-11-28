Решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака отменить встречу со своим греческим коллегой в Лондоне за несколько часов до того, как Кириакоса Мицотакиса ожидали на Даунинг-стрит, "беспрецедентно" и является "неуважением".

Об этом заявил во вторник пресс-секретарь правительства в Афинах, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Это не то, что делается просто так. Мы ищем прецедент и не можем его найти", – сказал Павлос Маринакис в эфире телеканала Skai TV после того, как в понедельник вечером Мицотакису сообщили, что его встреча с Сунаком во вторник отменяется.

По словам Маринакиса, этот шаг является "неуважением не только к греческому премьер-министру, но и к греческому народу".

"Мы предполагаем очевидное, что он [Сунак] был раздражен комментариями, подтверждающими неизменную позицию страны по возвращению скульптур Парфенона", – сказал Маринакис, имея в виду интервью премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, которое он дал BBC в воскресенье, где повторил требования Греции о возвращении мраморов.

"Выражать свою позицию лучше, особенно когда с визитом находится премьер-министр другой страны с тяжелой повесткой дня, как, например, ближневосточный кризис", – сказал Маринакис.

Во вторник газета Financial Times процитировала высокопоставленного представителя британской Консервативной партии, который подтвердил, что встреча "стала невозможной... после комментариев относительно "мраморов Элгина", прозвучавших накануне".

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил разочарование тем, что на Даунинг-стрит отменили его встречу с главой британского правительства Риши Сунаком из-за проблемы возвращения мраморов Парфенона.

Мраморы, также известные как скульптуры Парфенона, являются древнегреческими сокровищами Британского музея, которые в Великобританию привез британский дипломат лорд Элгин в начале XIX века (отсюда их другое, британское название – "мраморы Элгина").

Формально в Британии действует закон, запрещающий Британскому музею передавать мраморные статуи Парфенона навсегда обратно в Грецию. Но британские власти ранее неоднократно подчеркивали, что не намерены его менять.