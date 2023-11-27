Премьер Британии внезапно отменил встречу с греческим визави из-за мраморов Парфенона

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил разочарование тем, что на Даунинг-стрит отменили его встречу с главой британского правительства Риши Сунаком из-за проблемы возвращения мраморов Парфенона.

Как пишет "Европейская правда", это следует из заявления на сайте греческого премьера.

Из заявления Мицотакиса следует, что британский премьер-министр отменил запланированную встречу "всего за несколько часов до того, как она должна была состояться". Хотя он прямо не указывает причину, но упоминает, что "позиция Греции по вопросу скульптур Парфенона хорошо известна".

"Надеялся, что буду иметь возможность обсудить их с моим британским коллегой вместе с основными вызовами международной ситуации: Газа, Украина, климатический кризис, миграция. Тот, кто верит в правоту и справедливость своих позиций, никогда не боится противостояния аргументов", – добавил он.

Собеседники BBC на Даунинг-стрит подтвердили, что причиной отмены встречи премьеров действительно стали заявления Мицотакиса в интервью этому вещателю накануне. Премьер Греции там в очередной раз поднял вопрос мраморов Парфенона, часть которых хранится в Британском музее.

"Речь идет не о возвращении артефактов, право собственности на которые мы ставим под сомнение. Мы считаем, что эти скульптуры принадлежат Греции и что они, по сути, были украдены... Это если бы я сказал вам, что вы разрежете Мону Лизу пополам и половина ее будет в Лувре, а половина – в Британском музее", – сказал он.

По данным BBC, встреча между Мицотакисом и Сунаком должна была состояться во вторник и длиться 45 минут. После ее отмены греческий премьер был "озадачен" и "раздражен".

Мраморы, также известные как скульптуры Парфенона, являются древнегреческими сокровищами Британского музея, которые в Великобританию привез британский дипломат лорд Элджин в начале XIX века (отсюда их другое, британское название – "мраморы Элджина").

Формально в Британии действует закон, запрещающий Британскому музею передавать мраморные статуи Парфенона навсегда обратно в Грецию. Но британские власти ранее неоднократно подчеркивали, что не намерены его менять.