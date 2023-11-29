Голова МЗС Естонії: Ми готові закрити кордон з Росією, якщо треба

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна допустив закриття кордону з Росією після того, як на аналогічний крок пішла Фінляндія.

Про це Тсахкна сказав у середу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Голова естонського МЗС підтвердив, що країна готова закрити кордон із Росією, "якщо це знадобиться".

"Ми це обговоримо, якщо це знадобиться для підтримки Фінляндії. Це може статися. Ця ситуація (на кордоні Фінляндії з Росією. – Ред.) не є звичайним прикладом міграції", – додав він.

В уряді Естонії раніше заявили, що готові закрити кордон із Росією, як це зробила Фінляндія, але поки що для цього немає вагомого приводу.

Нагадаємо, з 30 листопада Фінляндія закриває увесь кордон з Росією на два тижні через те, що туди масово прибувають шукачі притулку.

29 листопада – останній день роботи єдиного з досі відкритих КПП на кордоні Фінляндії з Росією у Лапландії. У вівторок уряд ухвалив рішення про закриття і цього пункту щонайменш до 13 грудня. Відтак кордон з РФ буде фактично закритим для руху людей – продовжиться лише рух вантажів залізницею.

Як відомо, Польща і країни Балтії з літа 2021 року та до цього часу потерпають від того, що Білорусь сприяє приїзду до кордону з ЄС нелегальних мігрантів і вони намагаються перетнути кордон за сприяння білоруських силовиків.