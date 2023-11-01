Российские пранкеры сумели организовать разговор с Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони стала еще одной жертвой российских пранкеров, которые позвонили уже многим европейским чиновникам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

13-минутную аудиозапись разговора, которая датируется сентябрем, опубликовали в Сети в среду российские пранкеры "Вован" и "Лексус" – Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, которые до этого разыграли других европейских чиновников.

Офис Мелони в своем заявлении выразил сожаление по поводу того, что ее обманул самозванец, который выдавал себя за председателя Комиссии Африканского Союза. Звонок состоялся 18 сентября накануне встречи с африканскими лидерами на Генеральной Ассамблее ООН.

Как пишет Reuters, отвечая на вопрос о полномасштабной войне России против Украины, Мелони заявила: "Я вижу, что существует большая усталость, я должна сказать правду, со всех сторон. Мы (приближаемся) к моменту, когда все поймут, что нам нужен выход".

"Проблема заключается в том, чтобы найти выход, который может быть приемлемым для обеих сторон, не разрушая при этом международное право", – цитирует агентство ее слова.

В материале Reuters также говорится, что говоря о позиции Италии, в которую первыми прибывают многие мигранты, пересекающие Средиземное море, Мелони выразила сожаление, что международные партнеры делают недостаточно для оказания помощи.

"Они все соглашаются с тем, что только Италия должна решить эту проблему в одиночку. Это очень глупый образ мышления", – приводит агентство слова чиновницы.

Ранее в Госканцелярии Эстонии заявили о подозрениях, что нескольким европейским лидерам, в том числе эстонскому премьер-министру Каи Каллас, звонили пранкеры от имени Африканского союза.

Перед этим стало известно, что российские пранкеры "Вован" и "Лексус" организовали разговор по видеосвязи с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен. Они выдали себя за представителей ECOWAS – Экономического сообщества стран Западной Африки, но при этом подняли вопрос о военной помощи Украине и размещении ядерного оружия в Финляндии.

Напомним, "Вован" и "Лексус" также сумели организовать разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, а весной 2022 года звонили тогдашнему министру обороны Британии Бену Уоллесу от имени украинского премьера.