Смертельная стрельба на границе Сербии с Венгрией: полиция задержала шесть человек

Сербская полиция арестовала шесть человек и изъяла автоматическое оружие после стрельбы между мигрантами на границе с Венгрией, жертвами которой стали три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Правоохранители задержали четырех граждан Афганистана и двух граждан Турции, подозреваемых в незаконном хранении оружия и взрывчатки.

За последние несколько месяцев сербская полиция несколько раз проводила рейды в пограничной зоне, арестовывая подозреваемых в контрабанде людей и конфискуя оружие.

Сербский президент Александар Вучич заявил в пятницу, что Сербия может ввести войска, "чтобы исправить это".

Сербско-венгерский пограничный район лежит на так называемом Балканском сухопутном пути миграции в Западную Европу. В пограничной зоне разрослись банды контрабандистов, которые часто вступают в стычки.

Накануне вблизи границы Сербии с Венгрией произошла стрельба между мигрантами, в результате которой погибли три человека, еще один был ранен.