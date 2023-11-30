Генпрокуратура Латвии начала проверку из-за аренды частных самолетов для экс-премьера

В Латвии Генеральная прокуратура начала проверку в связи с арендой частных самолетов для рабочих нужд бывшего премьер-министра и действующего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi со ссылкой на телеканал TV3 Ziņas.

Кроме того, в латвийском Сейме продолжаются дискуссии по спецрейсам Кариньша. В среду стало известно, что бывший премьер-министр летал спецрейсами по меньшей мере вдвое чаще, чем сообщалось ранее.

Расходы на эти рейсы были покрыты из средств ЕС, а не из госбюджета Латвии, поэтому Госканцелярия не внесла эти данные в собранную информацию о частных рейсах Кариньша.

Согласно обобщенным данным, Кариньш летал спецрейсами для участия в мероприятиях не 18, а по меньшей мере 36 раз. На это было потрачено более 1,3 миллиона евро из госбюджета и средств ЕС.

Сам Кариньш ответил на критику относительно расходов на частные авиарейсы, подчеркнув, что благодаря им он смог максимально быстро встретиться с мировыми лидерами в сложных логистических условиях и тем самым укрепить роль Латвии в ЕС и НАТО.

Он также отметил, что всегда можно улучшить процедуры, в этом случае процедуру, в рамках которой высшие государственные должностные лица могут пользоваться услугами спецрейсов, а также определить, какой объем средств на это выделяется.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что полеты Кариньша на частных самолетах могли быть несоразмерными и экономически невыгодными.