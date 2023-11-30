Главный дипломат ЕС все же не появился на заседании ОБСЕ с участием Лаврова

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель все же не принял участия в министерском заседании ОБСЕ в Скопье. куда пригласили главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Вместо Борреля от имени Евросоюза на заседании выступала заместитель главы делегации ЕС при ОБСЕ Раса Остарускайте.

Она выразила категорическое осуждение в адрес России и Беларуси из-за их агрессии и действий, подрывающих безопасность в Европе, однако не стала напрямую упоминать о демарше Борреля.

Еще во вторник Боррель говорил, что поедет в Скопье, несмотря на присутствие Лаврова, из-за чего бойкот заседанию публично объявили министры иностранных дел Украины, Польши и государств Балтии.

Также стало известно, что еще несколько министров будут бойкотировать встречу ОБСЕ, но не объявили об этом публично.

Кроме того, Боррель заявлял, что поддерживает решение Северной Македонии пустить российскую делегацию для участия во встрече ОБСЕ, чтобы Лавров лично услышал критику.

Перед этим стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен покинул встречу ОБСЕ до прибытия туда Лаврова.