Боррель объяснил "пользу" от участия Лаврова во встрече ОБСЕ: лично услышит критику

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что поддерживает решение Северной Македонии пустить российскую делегацию на министерскую встречу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой северомакедонского МИД Димитаром Ковачевским в Скопье, сообщает "Европейская правда".

Боррель начал с того, что выразил понимание "беспокойства некоторых государств-участников" относительно решения Северной Македонии разрешить министру иностранных дел России Сергею Лаврову принять участие в министерской встрече.

"Однако ваше решение позволить Лаврову участвовать во встрече отвечает нашей общей цели – сохранить многосторонность", – добавил он.

Кроме того, считает топ-дипломат ЕС, главе российского МИДа "нужно услышать" от остальных участников, почему Москва оказалась в изоляции после полномасштабного вторжения в Украину.

"А потом он сможет вернуться в Кремль и доложить хозяину Кремля, что Европейский Союз и ОБСЕ остаются единственными в осуждении агрессивного, противоправного поведения России. По крайней мере, с этой точки зрения это будет полезно", – так завершил объяснение Боррель.

Как сообщала "ЕвроПравда", во вторник МИД Украины объявил об отказе министра от участия во встрече ОБСЕ из-за решения организаторов пригласить на встречу главу МИД РФ Сергея Лаврова. Впоследствии главы МИД стран Балтии, а также Польша присоединились к бойкоту встречи ОБСЕ.

Некоторые государства приняли другое решение. Например, Болгария открыла небо для самолета с Лавровым.