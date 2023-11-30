Блинкен покинул встречу ОБСЕ до прибытия Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен уехал из Скопье, где проходит министерская встреча ОБСЕ, до прибытия на нее министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщают источники "Европейской правды", а также информирует "Радио Свобода".

По информации "Европейской правды", украинская делегация еще накануне знала о таком шаге со стороны США. Впрочем американская дипломатическая служба не хотела публично представлять это изменение графика как бойкот министерской встречи из-за российского участия.

Накануне Блинкен в Скопье провел встречу с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

Также американский госсекретарь принял участие в рабочем ужине, организованном на полях саммита, после которого покинул Скопье.

Скорее всего, именно Блинкена имел в виду глава МИД Дмитрий Кулеба, когда заявлял о наличии коллег, которые посетят ужин, состоявшийся без Лаврова, но не останутся на пленарное заседание.

После поездки в Северную Македонию у Блинкена запланирован визит в Израиль.

"Это прекрасно быть здесь, в Скопье...со всеми нашими коллегами. Северная Македония является союзником и партнером Соединенных Штатов и всех наших союзников по НАТО. Мы видим это каждый день. Мы решительно поддерживаем работу, которую вы осуществляете для укрепления демократических институтов", – сказал Блинкен.

У себя в Twitter (X) он написал, что "несмотря на обструкционизм России, мы остаемся полностью преданными ОБСЕ, ее основополагающим принципам и важной проделанной работе".

Лавров прибыл в Северную Македонию накануне вечером. СМИ РФ сообщили, что самолет с российской делегацией летел в Скопье через Грецию, а не Болгарию – из-за решения Софии, что разрешение на пролет не касается пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее, комментируя предоставленное разрешение, МИД Болгарии уточнил, что оно не распространяется на других членов делегации Лаврова, которые находятся под санкциями ЕС, и это указано в соответствующей ноте болгарской стороны.

Как известно, министры иностранных дел Украины и четырех государств ЕС – Эстонии, Латвии, Литвы и Польши – бойкотируют встречу в Скопье из-за присутствия на ней Лаврова.