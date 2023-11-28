Боррель поедет на встречу ОБСЕ, которую из-за Лаврова бойкотируют Кулеба и балтийские министры

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель поедет на министерскую встречу ОБСЕ в Скопье, которую бойкотируют министры иностранных дел Украины и государств Балтии из-за участия в ней главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Брюсселе на брифинге с главой МИД Украины в ответ на вопросы СМИ.

"У меня есть определенный опыт разговоров с господином Лавровым в сложных обстоятельствах. Я поеду на встречу ОБСЕ – мы являемся членами организации, мы должны представить свою позицию и что-то противопоставить позиции России... Я не хочу, чтобы кресло ЕС было пустым. Я буду там", – ответил Боррель.

Боррель добавил, что не будет отдельной встречи с Лавровым, поскольку сразу должен возвращаться обратно в Брюссель на встречу Европейского оборонного агентства.

Напомним, во вторник стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.

К бойкоту присоединились также министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии.