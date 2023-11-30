Некоторые государства-члены Европейского Союза при обсуждении нового, двенадцатого пакета санкций выступили против положения, которое бы существенно ограничило реэкспорт в Россию ряда европейских товаров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Reuters от шести информированных источников.

Согласно предложениям, озвученным на заседании постоянных представителей членов ЕС на этой неделе, экспортеры из Евросоюза будут вынуждены запретить реэкспорт в Россию всех товаров, входящих в перечень таможенных кодов Еврокомиссии.

Некоторые участники встречи, которых источники Reuters отказались называть, считают, что такой кардинальный запрет может негативно повлиять на мировую торговлю и вызвать хаос для европейских компаний во всем мире.

"Малому предпринимателю в Бразилии пришлось бы выполнять контракты в такой сложной системе... Дискуссия должна быть сосредоточена на очень важных товарах", – цитирует Reuters один из источников.

Кроме того, участники дискуссии высказались за исключение из-под действия санкций товаров для личного пользования из-за неоднократных случаев изъятия таможенниками на границе между Россией и ЕС таких вещей, как зубная паста.

Другой источник Reuters сказал, что большинство стран на встрече послов не поддержали запрет на "любой перевод средств" российскими юридическими лицами или гражданами России, проживающими в России, за пределы Евросоюза без разрешения ЕС, критикуя их как "бессмысленно обременительные".

Напомним, 15 ноября странам-членам ЕС представили предложение по двенадцатому пакету санкций против России.

Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и ИТ-секторов РФ, а также "других важных экономических операторов".

Также Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты на импорт и экспорт, а также меры, направленные на усиление потолка цены на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза.