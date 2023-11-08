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В Еврокомиссии отрицают, что Венгрия заблокирует 50 млрд евро ЕС для Украины

Среда, 8 ноября 2023, 18:11

Европейский комиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан заявил, что Венгрия единолично не сможет заблокировать увеличение бюджета Европейского Союза, в частности для выделения Украине пакета в 50 миллиардов евро на четыре года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Во время обращения к депутатам Европейского парламента во вторник Ган отверг сообщения СМИ о том, что Еврокомиссия якобы обсуждает размораживание части средств для Венгрии в обмен на ее поддержку бюджетного пересмотра ЕС до 2027 года.

"Нас не будут шантажировать", – заявил еврокомиссар.

В Европарламенте выступили против размораживания средств ЕС для Венгрии

Он добавил, что Еврокомиссия имеет обходные пути для утверждения пересмотренного бюджета, которые не требуют поддержки Венгрии.

"Мы можем найти решение, которое касается только 26 стран-членов (ЕС. – Ред.). Могут быть определенные задержки, если нам придется применять различные меры. Но, в конце концов, я уверен, я убежден, что нас не остановить", – сказал Ган.

В декабре прошлого года ЕС заморозил 22 миллиарда евро из фондов сплочения, выделенных Венгрии. Это произошло после того, как Брюссель решил, что Венгрия не соблюдает правила защиты прав человека и верховенства права.

В прошлом месяце газета Financial Times сообщила, что высокопоставленные чиновники ЕС обдумывают идею выделения Венгрии около 13 миллиардов евро из фондов ЕС, которые сейчас заблокированы из-за нерешенных вопросов верховенства права.

Этот шаг, по данным FT, должен был бы поощрить Будапешт к увеличению бюджета ЕС на 2024-2027 годы, в том числе и выделение 50 миллиардов евро для Украины на этот период.

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