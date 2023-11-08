В Еврокомиссии отрицают, что Венгрия заблокирует 50 млрд евро ЕС для Украины

Европейский комиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан заявил, что Венгрия единолично не сможет заблокировать увеличение бюджета Европейского Союза, в частности для выделения Украине пакета в 50 миллиардов евро на четыре года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Во время обращения к депутатам Европейского парламента во вторник Ган отверг сообщения СМИ о том, что Еврокомиссия якобы обсуждает размораживание части средств для Венгрии в обмен на ее поддержку бюджетного пересмотра ЕС до 2027 года.

"Нас не будут шантажировать", – заявил еврокомиссар.

Он добавил, что Еврокомиссия имеет обходные пути для утверждения пересмотренного бюджета, которые не требуют поддержки Венгрии.

"Мы можем найти решение, которое касается только 26 стран-членов (ЕС. – Ред.). Могут быть определенные задержки, если нам придется применять различные меры. Но, в конце концов, я уверен, я убежден, что нас не остановить", – сказал Ган.

В декабре прошлого года ЕС заморозил 22 миллиарда евро из фондов сплочения, выделенных Венгрии. Это произошло после того, как Брюссель решил, что Венгрия не соблюдает правила защиты прав человека и верховенства права.

В прошлом месяце газета Financial Times сообщила, что высокопоставленные чиновники ЕС обдумывают идею выделения Венгрии около 13 миллиардов евро из фондов ЕС, которые сейчас заблокированы из-за нерешенных вопросов верховенства права.

Этот шаг, по данным FT, должен был бы поощрить Будапешт к увеличению бюджета ЕС на 2024-2027 годы, в том числе и выделение 50 миллиардов евро для Украины на этот период.