Германия с большим долгом утвердила дополнительный бюджет на 2023 год

Правительство Германии согласовало дополнительный бюджет на 2023 год, приостановив четвертый год подряд так называемый "долговой тормоз", ограничивающий структурный дефицит бюджета до уровня, эквивалентного 0,35% валового внутреннего продукта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Это означает, что федеральное правительство четвертый год подряд будет иметь больше долгов, чем фактически разрешено, и поэтому должно приостановить действие "долгового тормоза".

Вместо 45 миллиардов евро, как планировалось изначально, теперь долг составит около 70 миллиардов евро. Для этого Бундестаг должен снова объявить чрезвычайное положение, что должно произойти в декабре.

В своем законопроекте министр финансов Кристиан Линднер называет причиной такого шага энергетический кризис, вызванный полномасштабной войной, которую РФ ведет против Украины.

После того как Конституционный суд ФРГ запретил направить неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности, в проекте немецкого бюджета на 2024 год образовалась "дыра" в 60 миллиардов евро, которая замедляет его принятие.

В среду коалиция канцлера Германии Олафа Шольца отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год, пытаясь найти выход из кризиса, вызванного "дырой" в финансах.

Из-за этого почти каждая статья расходов, которая еще не была официально утверждена, зависла в воздухе. Среди неопределенностей – помощь Украине. Правительство планировало удвоить военную помощь Киеву до 8 млрд евро в следующем году, но представитель министерства обороны не смог ответить на вопрос, будет ли соблюдено это обещание, ссылаясь на продолжающиеся дискуссии.

Германия имеет самый низкий долг среди стран "Группы семи", но воспоминания о том, как бережливость проложила путь к послевоенному восстановлению и как дорого стоила реинтеграция бывшей коммунистической Восточной Германии сформировали уникальную политическую культуру, которая не терпит долгов.