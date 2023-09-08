Премьер Мелони защищает своего партнера, который попал в скандал заявлениями об изнасиловании

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила в защиту своего партнера, итальянского журналиста Андреа Джамбруно, который попал в скандал из-за высказываний об изнасиловании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Мелони заявила, что слова Джамбруно были неправильно истолкованы.

"Я думаю, что Андреа Джамбруно поспешно и уверенно сказал что-то отличное от того, что было интерпретировано большинством", – сказала она.

Скандал с Джамбруно разгорелся после того, как он в эфире своей программы на телеканале Rete4 сказал, что женщины могут избежать изнасилования, если не будут сильно напиваться.

"Если вы идете на танцы, вы имеете полное право напиться... но если вы не напиваетесь и не теряете рассудок, вы также можете избежать определенных проблем, потому что тогда вы рискуете наткнуться на "волка", – сказал журналист.

Комментируя высказывания своего партнера, Мелони добавила, что ее мать давала ей подобный совет, когда она была моложе.

"Я вижу в этом нечто подобное тому, что моя мама говорила мне, когда я выходила из дома в детстве: глаза открыты, а голова на плечах", – сказала она.

"Я думаю, что это совет, который многие родители дали бы своим детям. Я не нахожу в нем никакого оправдания людей, которые насилуют", – добавила глава итальянского правительства.

Она также попросила также прекратить допрашивать ее из-за слов журналиста, который, по ее словам, должен иметь свободу прессы.

"Я прошу вас на будущее не просить меня отвечать за то, что журналист, свободно выражая свое мнение, заявляет на телевидении. Я не думаю, что я должна быть тем, кто говорит то, что он должен говорить", – отметила Мелони.

Джамбруно и раньше попадал в подобные скандалы. В июле этого года он заявил, что к рекордной жаре в Италии не могут быть причастны изменения климата.

Ранее в этом году итальянский суд вызвал возмущение оправдательным приговором в отношении школьного уборщика, которого обвиняли в домогательствах к 17-летней ученице: мужчину оправдали, потому что домогательства продолжались лишь "около пяти-десяти секунд".