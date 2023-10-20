Мелони разошлась со своим партнером после его сексистских высказываний

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони разошлась со своим многолетним партнером, журналистом Андреа Джамбруно, которого недавно защищала после его скандальных высказываний об изнасиловании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В прошлом месяце Мелони заявила журналистам, что ее нельзя осуждать за высказывания Джамбруно, и в будущем она не будет отвечать на вопросы о его поведении.

Разрыв произошел в то время, когда премьер-министр отмечает свой первый год в должности во главе правого коалиционного правительства, которое защищает традиционную семью как один из признаков своей политики.

"Мои отношения с Андреа Джамбруно, которые длились почти 10 лет, заканчиваются. Наши пути постепенно разошлись, и пришло время признать это", – отметила Мелони в соцсети.

Премьер заявила, что не будет отвлекаться на трудности в личной жизни, сказав, что "все те, кто надеялся ослабить меня, нанеся удар дома", не будут иметь успеха.

У пары, которая познакомилась в телестудии в 2014 году, есть семилетняя дочь.

Андреа Джамбруно – ведущий программы новостей на телеканале Mediaset, входящем в медиагруппу MFE, которая принадлежит наследникам покойного Сильвио Берлускони, бывшего премьер-министра и соратника Мелони.

На этой неделе другое сатирическое телевизионное шоу Mediaset показало вне эфира видеоотрывки из программы Джамбруно, на которых он нецензурно выражается, касается своего паха и, похоже, ухаживает за коллегой-женщиной.

На второй аудиозаписи, вышедшей в эфир в четверг, Джамбруно говорит о том, что он в отношениях и говорит коллегам, что они могут работать с ним, если примут участие в групповом сексе.

В августе тележурналист подвергся широкой критике за комментарии, которые многие восприняли как обвинение жертвы, после дела о групповом изнасиловании.

Марко Фурфаро из оппозиционной Демократической партии заявил, что комментарии Джамбруно были "чистым шовинизмом и сексизмом.... грязью, которая не нуждается в комментариях".