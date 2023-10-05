В Германии прошли обыски имущества российского олигарха Усманова

Специальное подразделение немецких таможенников провело рейд на нескольких объектах собственности российского олигарха Алишера Усманова на юге Баварии.

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Активы в Германии, связанные с российским олигархом, сейчас заморожены из-за санкций ЕС в связи с полномасштабным нападением России на Украину.

Несколько роскошных автомобилей были конфискованы с виллы Усманова на озере Тегернзе в Роттах-Егерне, сообщило немецкое информационное агентство dpa. Spiegel отмечает, что пока не имеет подтверждений этому.

Кроме виллы на озере, рейды прошли по крайней мере на еще одном объекте недвижимости Усманова в Мюнхене.

Власти Германии уже начинали рейд против олигарха осенью 2022 года. Обыск в вилле на Тегернзе тогда касался уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Однако региональный суд Франкфурта впоследствии признал рейд незаконным.

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) также проводили обыски в офисах крупнейшего швейцарского банка UBS по делу Усманова.