Кулеба в Берлине встретился с руководителем Rheinmetall: говорит, что оружия станет больше

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках визита в Германию встретился с гендиректором оборонного концерна Rheinmetall и обсудил с ним расширение сотрудничества немецкого и украинского оборонпрома.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter (X).

Кулеба рассказал, что встретился в Берлине с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером.

Focused meeting in Berlin with @RheinmetallAG CEO Armin Papperger. Ukraine will have more weapons and ammunition to defend itself, protect civilians and infrastructure from Russian attacks. We discussed ways to further bolster the German and Ukrainian defense industries alliance. pic.twitter.com/Kh04qvVurZ