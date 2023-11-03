Укр Рус Eng

Кулеба в Берлине встретился с руководителем Rheinmetall: говорит, что оружия станет больше

Пятница, 3 ноября 2023, 12:58

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках визита в Германию встретился с гендиректором оборонного концерна Rheinmetall и обсудил с ним расширение сотрудничества немецкого и украинского оборонпрома.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter (X).

Кулеба рассказал, что встретился в Берлине с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером.  

"У Украины будет больше оружия и боеприпасов, чтобы защищаться, защищать гражданское население и инфраструктуру от российских атак. Мы обсудили способы дальше развивать альянс немецкой и украинской оборонных индустрий", – отметил Кулеба.

Прибыли оборонпрома США начинают расти благодаря военной помощи для Украины

Напомним, в октябре объявили, что Украина уже официально зарегистрировала совместное предприятие Rheinmetall и "Украинской оборонной промышленности".

Перед этим Rheinmetall объявил об очередном заказе от Бундесвера на поставку более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов, предназначенных для Украины.

Также сообщалось, что Украина в 2023 году стала крупнейшим получателем немецкого оружия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кулеба Германия Оружие ВСУ