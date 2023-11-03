Кулеба в Берлине встретился с руководителем Rheinmetall: говорит, что оружия станет больше

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках визита в Германию встретился с гендиректором оборонного концерна Rheinmetall и обсудил с ним расширение сотрудничества немецкого и украинского оборонпрома.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter (X).

Кулеба рассказал, что встретился в Берлине с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером.

Focused meeting in Berlin with @RheinmetallAG CEO Armin Papperger. Ukraine will have more weapons and ammunition to defend itself, protect civilians and infrastructure from Russian attacks. We discussed ways to further bolster the German and Ukrainian defense industries alliance. pic.twitter.com/Kh04qvVurZ November 3, 2023

"У Украины будет больше оружия и боеприпасов, чтобы защищаться, защищать гражданское население и инфраструктуру от российских атак. Мы обсудили способы дальше развивать альянс немецкой и украинской оборонных индустрий", – отметил Кулеба.

Напомним, в октябре объявили, что Украина уже официально зарегистрировала совместное предприятие Rheinmetall и "Украинской оборонной промышленности".

Перед этим Rheinmetall объявил об очередном заказе от Бундесвера на поставку более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов, предназначенных для Украины.

Также сообщалось, что Украина в 2023 году стала крупнейшим получателем немецкого оружия.