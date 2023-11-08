Rheinmetall передасть Україні близько 100 тисяч 120-мм мінометних снарядів

Німецький збройовий концерн Rheinmetall у середу оголосив про отримання замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тисяч мінометних боєприпасів калібру 120 міліметрів.

Про це йдеться в пресрелізі Reinmetall, який цитує "Європейська правда".

Замовлення, вартість якого становить кількасот мільйонів євро, є частиною нещодавнього пакету військової допомоги для Збройних сил України на суму 400 мільйонів євро. Rheinmetall не уточнює, про що йдеться, але пакет на таку суму ФРН оголошувала у вересні.

Постачання снарядів має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років, уточнює концерн.

"Завдяки збільшеній дальності стрільби, підвищеній точності і оптимальній бойовій ефективності мінометні боєприпаси Rheinmetall можуть забезпечити успіх навіть під час операцій на складній місцевості і в міських умовах", – стверджують у компанії.

У жовтні Rheinmetall оголосив про чергове замовлення від Бундесверу на постачання понад 150 тисяч артилерійських боєприпасів, призначених для України.

Нагадаємо, у жовтні також оголосили, що Україна вже офіційно зареєструвала спільне підприємство Rheinmetall та "Української оборонної промисловості".