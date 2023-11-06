Франция обсуждает с Египтом создание полевого госпиталя для раненых в Газе

Франция ведет переговоры с Египтом о создании военно-медицинского учреждения на земле для раненых в секторе Газы, где продолжается военная операция Израиля против ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил в интервью ливанской газете L'Orient le Jour, сообщает Reuters.

По его словам, обсуждают предоставление французской военной медицинской помощи, которая включала бы проведение хирургических операций травмированных в результате боев.

Сейчас Египет подготовил полевой госпиталь в Шейх-Зувейде, что в 15 км от пункта пропуска Рафах в Газе, для лечения эвакуированных из зоны боевых действий.

9 ноября в Париже состоится международная гуманитарная конференция для гражданского населения Газы с целью координации международных усилий, направленных на помощь палестинцам, находящимся в секторе.

Ожидается, что там также будет рассматриваться вопрос создания морского коридора для доставки гуманитарной помощи в Газу, а также возможность использования кораблей для оказания помощи раненым, эвакуированным из Газы.

Ранее сообщалось, что Франция отправит свой второй вертолетоносец к побережью сектора Газы, чтобы оказать медицинскую помощь людям, пострадавшим от израильских бомбардировок.

Перед этим Израиль обратился к Германии, Франции и Италии с просьбой предоставить госпитальные суда для лечения раненых из сектора Газы.

Между тем власти Кипра совместно с партнерами в Европейском Союзе и на Ближнем Востоке прорабатывают создание морского коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газы из главного порта острова Лимасол.