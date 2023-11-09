Нидерланды отправят военный корабль для гуманитарной помощи Газе

Нидерланды направят военный корабль HNLMS Holland на Кипр, чтобы помочь в операциях по оказанию гуманитарной помощи сектору Газы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

По ее словам, судно может быть использовано для эвакуации из региона и способствовать созданию морского коридора для доставки гуманитарной помощи в Газу.

Планируется, что корабль выйдет в море в середине ноября и прибудет примерно через 10 дней на Кипр, где уже дислоцируется два транспортных самолета С-130 и подразделение морской пехоты.

Один из этих самолетов вернется в ближайшее время, а по прибытии в Нидерланды будет готов к быстрому развертыванию в случае необходимости. Другой С-130 и морские пехотинцы будут оставаться на Кипре по графику до конца этого года.

Ранее сообщалось, что Италия отправит на Ближний Восток корабль своего военно-морского флота, оборудованный под госпиталь, для помощи раненым в результате боевых действий жителям сектора Газы.

акже на этой неделе сообщалось, что Франция ведет переговоры с Египтом о создании госпиталя на суше для раненых в секторе Газы, где продолжается военная операция Израиля против ХАМАС.

На прошлой неделе Израиль обратился к Германии, Франции и Италии с просьбой предоставить госпитальные суда для лечения раненых из сектора Газы.