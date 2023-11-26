Президент Латвии прокомментировал слова главы СВР Украины о планах РФ напасть на страны Балтии

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс высказался относительно заявления главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко о том, что Россия планирует подготовиться к будущей агрессии против стран Балтии.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава балтийского государства сказал в интервью Суспільному.

По его словам, он абсолютно убежден, что судя по тому, что говорит российская пропаганда и некоторые российские официальные лица, РФ мечтает восстановить Российскую империю, не только когда говорится о странах Балтии, Молдове или Казахстане, но также и о Финляндии.

"Они не говорят о Советском Союзе, поскольку мечтают о Российской империи 19-го века", – отметил Ринкевичс.

Президент Латвии указал, что на саммитах НАТО в Мадриде и Вильнюсе были решения об увеличении количества войск НАТО, а также заверил, что в Альянсе не воспринимают вещи легкомысленно.

"На данный момент мы видим, что это действительно будет стратегической целью России, если они будут считать, что победили в Украине. Не обязательно, что победят, но будут считать, что победили, и тогда, вероятно, возникнет соблазн проверить устойчивость НАТО на прочность. Но именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы подготовиться", – заявил Ринкевичс.

Он отметил, что союзники многому научились из опыта Украины, и на данный момент Латвия имеет время, чтобы усилить присутствие НАТО и свою оборону.

Ранее спикер Сейма Латвии Дайга Миериня назвала российскую агрессию глобальной угрозой, ответ на которую также должен быть глобальным.

Перед этим президент Латвии заявил, что Россия планирует длительную войну в Украине, и "важно бороться за международный мир и мир в Европе, потому что если мы остановим Россию в Украине, то Россия не сможет бросить вызов другим странам".

В то же время, главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис заявил, что прямой военной угрозы для страны пока нет, комментируя предостережения министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса о возможности нападения РФ.