Украина и Литва совместно торпедировали кандидатуру РФ в Организации по запрещению химоружия

Министрам иностранных дел Украины и Литвы совместно удалось лишить Россию места в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), где она традиционно имела большое влияние.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" Не только ОБСЕ: три дипломатические победы Украины над Россией за неделю.

В Исполнительном совете ОЗХО в этом году освобождались три места по квоте Восточной Европы, на которые претендовали Польша, Украина и Россия. Обычно кандидатов согласовывают заранее, но для стран существует возможность участвовать в общем конкурсе.

И по договоренности Дмитрия Кулебы и Габриэлюса Ландсбергиса Литва воспользовалась этой возможностью и подала свою кандидатуру. После этого оба министра начали совместно работать, чтобы Литва получила ненулевой результат во время голосования.

"Во время голосования в ОЗХО ты не знаешь, как решили голосовать другие. И сработал эффект неожиданности – многие решили дать голос и Литве, и Украине исходя из того, что Россия, мол, все равно пройдет, а мы побудем "на светлой стороне". В итоге России не хватило голосов, что стало шоком для многих", – рассказал "ЕвроПравде" информированный украинский дипломат.

На голосовании за членов Исполнительного совета ОЗХО Украина и Польша получили 126 и 123 голосов соответственно, Литва – 76, а Россия – 65. То есть "российские" голоса разделились пополам и не в пользу РФ.

Через сутки в российском МИД заявили, что к их поражению в ОЗХО привело "беспрецедентное политическое давление, финансово-экономический шантаж и, зачастую, просто откровенные угрозы со стороны "коллективного Запада" тем государствам-участникам, которые могли бы поддержать нашу страну".

"Хотя на самом деле причиной является скорее самоуверенность россиян", – заключает редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

Напомним, в ноябре Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) впервые не избрала Россию в состав одного из своих основных органов – Исполнительный совет.

Перед этим представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН: он проиграл представителю Румынии, бывшему министру иностранных дел Богдану Ауреску.