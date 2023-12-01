Україна й Литва спільно торпедували кандидатуру РФ в Організації з заборони хімічної зброї

Міністрам закордонних справ України та Литви спільно вдалось позбавити Росії місця у Виконавчій раді Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), де вона традиційно мала великий вплив.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" Не тільки ОБСЄ: три дипломатичні перемоги України над Росією за тиждень.

У Виконавчій раді ОЗХЗ цього року звільнялись три місця за квотою Східної Європи, на які претендували Польща, Україна та Росія. Зазвичай кандидатів узгоджують наперед, але для країн існує можливість брати участь у загальному конкурсі.

І за домовленістю Дмитра Кулеби й Габріелюса Ландсбергіса Литва скористалась цією можливістю й подала свою кандидатуру. Після цього обоє міністрів почали спільно працювати, аби Литва отримала ненульовий результат під час голосування.

"Під час голосування в ОЗХЗ ти не знаєш, як вирішили голосувати інші. І спрацював ефект несподіванки – багато хто вирішив дати голос і Литві, й Україні виходячи з того, що Росія, мовляв, все одно пройде, а ми побудемо "на світлій стороні". У підсумку Росії не вистачило голосів, що стало шоком для багатьох", – розповів "ЄвроПравді" поінформований український дипломат.

На голосуванні за членів Виконавчої ради ОЗХЗ Україна та Польща отримали 126 та 123 голосів відповідно, Литва – 76, а Росія – 65. Тобто "російські" голоси розділилися навпіл і не на користь РФ.

Через добу в російському МЗС заявили, що до їхньої поразки в ОЗХЗ призвів "безпрецедентний політичний тиск, фінансово-економічний шантаж і, найчастіше, просто відверті загрози з боку "колективного Заходу" тим державам-учасницям, які могли б підтримати нашу країну".

"Хоча насправді причиною є радше самовпевненість росіян", – підсумовує редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

Нагадаємо, в листопаді Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) вперше не обрала Росію до складу одного зі своїх основних органів – Виконавчої ради.

Перед цим представника Росії вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН: він програв представникові Румунії, колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску.