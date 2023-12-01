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Україна й Литва спільно торпедували кандидатуру РФ в Організації з заборони хімічної зброї

ексклюзив
П'ятниця, 1 грудня 2023, 23:01

Міністрам закордонних справ України та Литви спільно вдалось позбавити Росії місця у Виконавчій раді Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), де вона традиційно мала великий вплив.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" Не тільки ОБСЄ: три дипломатичні перемоги України над Росією за тиждень.

У Виконавчій раді ОЗХЗ цього року звільнялись три місця за квотою Східної Європи, на які претендували Польща, Україна та Росія. Зазвичай кандидатів узгоджують наперед, але для країн існує можливість брати участь у загальному конкурсі.

І за домовленістю Дмитра Кулеби й Габріелюса Ландсбергіса Литва скористалась цією можливістю й подала свою кандидатуру. Після цього обоє міністрів почали спільно працювати, аби Литва отримала ненульовий результат під час голосування.

"Під час голосування в ОЗХЗ ти не знаєш, як вирішили голосувати інші. І спрацював ефект несподіванки – багато хто вирішив дати голос і Литві, й Україні виходячи з того, що Росія, мовляв, все одно пройде, а ми побудемо "на світлій стороні". У підсумку Росії не вистачило голосів, що стало шоком для багатьох", – розповів "ЄвроПравді" поінформований український дипломат.

РФ вперше не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї

На голосуванні за членів Виконавчої ради ОЗХЗ Україна та Польща отримали 126 та 123 голосів відповідно, Литва – 76, а Росія – 65. Тобто "російські" голоси розділилися навпіл і не на користь РФ.

Через добу в російському МЗС заявили, що до їхньої поразки в ОЗХЗ призвів "безпрецедентний політичний тиск, фінансово-економічний шантаж і, найчастіше, просто відверті загрози з боку "колективного Заходу" тим державам-учасницям, які могли б підтримати нашу країну".

"Хоча насправді причиною є радше самовпевненість росіян", – підсумовує редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

Нагадаємо, в листопаді Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) вперше не обрала Росію до складу одного зі своїх основних органів – Виконавчої ради.

Перед цим представника Росії вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН: він програв представникові Румунії, колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску.

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