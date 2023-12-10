Зеленский перед возможной встречей с Орбаном посоветовался с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном из Аргентины, куда на инаугурацию новоизбранного президента также прибыл глава венгерского правительства Виктор Орбан.

О разговоре Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"Находясь в Аргентине, провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что отметил "важность открытия на саммите Евросовета переговоров о вступлении Украины в ЕС" – это ключевой вопрос для Украины, принятие которого блокирует Венгрия.

"Украина выполнила все необходимые рекомендации Еврокомиссии. Решение Европейского совета будет иметь значительное влияние на мотивацию украинского общества и армии. В связи с этим я высоко ценю личные усилия президента Макрона, направленные на обеспечение единства ЕС", – отметил Зеленский.

Он также проинформировал Макрона о развитии событий на фронте и поблагодарил его за военную помощь, которую предоставляет Франция, а также за подготовку к приему украинских пилотов для второго этапа программы тренировки на самолетах F-16.

В разговоре речь шла также о следующем французском оборонном пакете, который значительно усилит огневую мощь Украины.

Президент Зеленский прибыл в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента Хавьера Милея.

Церемонию посетит и венгерский премьер Виктор Орбан, которого в пятницу в Париже принимал Эмманюэль Макрон. Перед встречей Макрон был оптимистично настроен относительно возможности убедить Орбана, который собирается блокировать все важные решения ЕС по Украине на саммите 14-15 декабря.

Однако по итогам их переговоров не было обнародовано никаких официальных деталей.

В среду глава Офиса президента Андрей Ермак поговорил по телефону с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, по итогам разговора в ОП сообщили, что стороны договорились работать над предстоящей встречей президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Официально о каких-либо возможных переговорах Орбана с Зеленским в Аргентине не сообщали.

14-15 декабря в Брюсселе саммит ЕС должен рассмотреть вопрос открытия переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и выделение 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Киеву на четыре года. Венгрия пока отказывается одобрять эти решения.