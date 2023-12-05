В Еврокомиссии настроены отстаивать отмену разрешений несмотря на польские требования

В Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, что требуют польские блокировщики границы.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян, сообщает "Радио Свобода".

По ее словам, она настроена отстаивать либерализацию грузовых перевозок между Украиной и ЕС, несмотря на требования польских протестующих.

"Я твердо решила защищать это соглашение, продолжать объяснять его преимущества как для европейского рынка, так и для Украины и Молдовы. Действительно надеюсь, что органы власти в государствах-членах и на передовой линии серьезно воспримут свою ответственность", – отметила Велян.

Чиновница хотя и поддержала заседание совместного комитета, инициированное Польшей для обсуждения проблем, связанных с соглашением либерализации грузовых перевозок, впрочем она считает уместными эти дискуссии "после решения критической ситуации на границе".

"Этот пинг-понг между Украиной и Еврокомиссией – несправедливый. А тем временем на границе страдают люди, а наши внешние границы Евросоюза становятся заложниками. Поэтому идея возвращения разрешений неприемлема, поскольку именно с этой целью мы отказались от разрешений. Позволять операции под разными номерами и разным количеством разрешений в ЕС было нежизнеспособным", – отметила она.

"Считаю неприемлемым, чтобы правительство умывало руки в Польше, говоря, что это что-то между местными властями и Еврокомиссией в конце концов и Украиной. Мы как центральная власть не имеем к этому отношения – у нас связаны руки. Я не считаю, что это приемлемое объяснение", – сказала Велян.

В то же время еврокомиссар заявила, что приняла во внимание то, что в Польше состоялись выборы, где сейчас происходит процесс формирования нового большинства, добавив, что с нетерпением жду сотрудничества со следующим правительством, чтобы как можно скорее решить проблему.

Накануне сообщалось, что Польша настроена требовать от Европейского Союза восстановить систему выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков.

Эта система действовала до весны 2022 года и работала хорошо, потом ее изменила Еврокомиссия, и сегодня перевозчики блокируют границу", – отметил глава польского правительства, чей мандат, как ожидают, может завершиться уже 11 декабря.

"Мы обязательно будем требовать от Еврокомиссии восстановления разрешительной системы, которая равноценно и справедливо будет регулировать этот транспортный рынок", – добавил он, фактически повторив свою позицию, обнародованную в конце ноября.

Польские водители блокируют пропускные пункты с 6 ноября, требуя от ЕС восстановить систему, по которой украинским компаниям нужны разрешения для работы в ЕС. К польским водителям присоединились польские фермеры, а впоследствии и словацкие дальнобойщики.

На украинско-польской границе по состоянию на утро понедельника, 4 декабря, находились примерно 2500 грузовых транспортных средств.