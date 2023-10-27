На границе Сербии и Венгрии произошла стрельба: трое погибших

Вблизи границы Сербии с Венгрией рано утром в пятницу, 27 октября, произошла стрельба между мигрантами, в результате которой погибли три человека, еще один был ранен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

По данным полиции, стрельба произошла вблизи населенного пункта Хоргош на территории заброшенных сельскохозяйственных складов.

На место происшествия было направлено большое количество полицейских, которые перекрыли проезд.

Вероятной причиной стрельбы называют разборки между мигрантами относительно того, кто заплатит за нелегальное пересечение границы.

Мигранты используют для размещения заброшенные склады, чтобы ночью нелегально попасть в Венгрию.

Правоохранители, которые работают на месте происшествия, ведут поиски злоумышленников.

Напомним, в сентябре на севере Косово произошли столкновения со стрельбой со стороны вооруженных неизвестных людей, в результате которых погиб косовский полицейский. Приштина утверждает, что неизвестные действовали по указанию Сербии, намереваясь дестабилизировать ситуацию в регионе.

В ответ на это НАТО усилил миротворческие силы в Косово, привлекая дополнительных военнослужащих из Великобритании и Румынии и направив им тяжелое вооружение.

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