В немецком Оффенбурге 14-летний школьник выстрелил в одноклассника

В школе в немецком городе Оффенбург, что в земле Баден-Вюртемберг, в четверг развернули масштабную полицейскую операцию после стрельбы между учениками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SWR.

По сообщению полиции, во время масштабной операции в школе в Оффенбурге в четверг во второй половине дня был арестован подозреваемый, который "серьезно ранил" своего одноклассника. По данным Bild, нападавшему – 14 лет, он выстрелил однокласснику в голову.

Во время операции территория школы была оцеплена на большой площади, на место прибыли полицейские, а над территорией кружил полицейский вертолет. На время операции около 180 учеников оставались заперты в школе, правоохранители также провели там обыск.

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Согласно официальному сообщению полиции Оффенбурга, подозреваемый – подросток, которого подозревают в том, что он ранил одноклассника из огнестрельного оружия. Пострадавшему оказали помощь врачи скорой помощи, сейчас он находится в больнице с очень серьезными ранениями.

Согласно текущему расследованию полиции, мотивом преступления стал личный конфликт. "Преступник и жертва, очевидно, знали друг друга", – сказал журналистам представитель полиции.

Немецкие СМИ напоминают, что накануне подобный инцидент произошел в Гамбурге: двое школьников угрожали учителю оружием, после чего пытались убежать, тогда обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, Высшая государственная прокуратура Белграда объявила обвинения родителям ученика школы имени Владислава Рыбникара. Мальчишка в мае расстрелял восьмерых детей и охранника заведения.