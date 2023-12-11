Польские перевозчики прекратили блокаду первого пункта пропуска на границе с Украиной

Глава гмины Дорогуск Войцех Сава решил разогнать протест перевозчиков на границе с Украиной, которые блокировали КПП с 6 ноября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Interia.

"Я больше не могу допустить, чтобы жители гмины теряли работу", – сказал войт Войцех Сава.

"Перевозчики не выполняют договоренности, они не пропускают транспорт ADR (опасные грузы. – Ред.), как было договорено", – добавил он.

После 13:00 участникам официально сообщили, что акция протеста была распущена. Муниципалитет назвал две причины – "большая опасность для имущества" и "блокирование движения".

Протестующим дали 15 минут, чтобы решить, что они будут делать дальше.

В комментарии "Украинской правде" Государственная пограничная служба Украины подтвердила разблокирование пункта пропуска.

"По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 14:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме", – отметил Андрей Демченко, спикер ГПСУ.

Вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что правительство продолжит работу по разблокированию остальных пунктов пропуска.

"Больше месяца продолжалось блокирование крупнейшего грузового пункта пропуска. За это время команда Министерства и посольства буквально ежедневно занималась вопросом разблокирования. Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены", – написал он в Facebook.

Как отмечает Interia, протестующие не сдаются и объявили, что протест может принять "другую форму".

Уточним, что решение местных властей касается только пограничного перехода в Дорогуске. В настоящее время заблокированы остаются еще три КПП на польской границе.

В пятницу сообщали, что "Укрзализныця" отправила в Польшу первую партию грузовиков в обход заблокированных автодорожных КПП.

Как известно, блокада границы с Украиной, устроенная группой польских перевозчиков, продолжается уже более месяца. С недавних пор к ней присоединились словацкие перевозчики.