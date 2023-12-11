В США объявили первые результаты проверки из-за утечки секретных документов Пентагона

Министерство Воздушных сил США в понедельник сообщило о привлечении к дисциплинарной ответственности 15 военных Национальной гвардии из-за скандала под названием Discord Leaks – слив Джеком Тейшейройрой секретных документов Пентагона.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил США, передает "Европейская правда".

Расследование подтвердило, что к несанкционированной утечке информации причастен сам Тейшейра, но в его подразделении – 102-м разведывательном крыле Разведывательного управления Воздушных сил Нацгвардии США – не приняли достаточных мер после того, как стало известно о действиях военного.

Отчет указывает на ряд "косвенных факторов", которые сделали возможным скандал с утечкой информации, таких как непоследовательные и неточные инструкции военнослужащим, неэффективная процедура дисциплинарных взысканий и отсутствие должной бдительности со стороны командования.

В результате руководство Воздушных сил американской Нацгвардии объявило дисциплинарные наказания для 15 военнослужащих. Среди прочего, был отстранен командир 102-го разведывательного крыла полковник Шон Райли, а одному из его заместителей объявили выговор.

Кроме того, 102-ю группу разведки, наблюдения и рекогносцировки в составе крыла, где и проходил службу Тейшейра, отстранили от выполнения задач, которые перепоручили другим подразделениям в составе Воздушных сил Нацгвардии.

Параллельно Воздушные силы США отчитались об усилении мер безопасности для недопущения подобных утечек.

Речь идет, среди прочего, об усилении ограниченного доступа к секретной информации, дополнительных рекомендаций по многоуровневой физической защите объектов и систем и усилении ответственности за подозрительное поведение.

21-летний Джек Тейшейра был арестован Федеральным бюро расследований 13 апреля в своем доме в штате Массачусетс. Сам он своей вины не признает.

Согласно обвинительному акту, Тейшейра имел доступ к секретной информации, которую разместил на игровой онлайн-платформе Discord. Эти данные охватывали информацию о предоставлении военного оборудования Украине, способа передачи оборудования и способа использования оборудования после его получения.

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