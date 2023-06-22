Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона не признает вины

Военнослужащий Национальной гвардии США Джек Тейшейра, которого обвиняют в сливе секретных военных документов, не признает своей вины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Тейшейре ранее предъявили обвинения по нескольким пунктам – в умышленном хранении и передаче секретной информации, связанной с национальной обороной.

С момента ареста в апреле он находится под федеральной стражей.

Адвокаты военнослужащего на суде утверждали, что их клиент не ожидал, что секретная информация, которую он разместил на Discord, распространится в интернете. Они также раскритиковали прокуроров за преувеличение опасности, которую представляет Тейшейра.

Как отмечает телеканал, когда Тейшейра вошел в зал суда, он улыбнулся и помахал рукой своей семье. Позже во время короткого слушания он не признал себя виновным по каждому пункту обвинения.

Следующее слушание по делу Тейшейры назначено на 9 августа.

Напомним, Джек Тейшейра был арестован Федеральным бюро расследований 13 апреля в своем доме в штате Массачусетс.

Прокуроры утверждают, что 21-летний парень передал секретные документы, в том числе касающиеся передвижения войск в войне России против Украины, группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord.

Тейшейру обвиняют в несанкционированном удержании и передаче информации о национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии секретной информации и оборонных материалов, за что ему может грозить до 15 лет заключения.

Слитые документы содержали сверхсекретную информацию США о союзниках и противниках. Президент США Джо Байден распорядился провести расследование, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

В судебных документах прокуроры также заявили, что руководители Тейшейры дважды – в сентябре и октябре 2022 года – делали ему замечания из-за обращения с секретной информацией. Но это не привело к ограничению ему доступа к ней.

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