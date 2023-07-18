Фигурант дела об утечке документов Пентагона хочет, чтобы суд обращался с ним, как с Трампом

Военнослужащий Нацгвардии США Джек Тейшейра, которого обвиняют в раскрытии секретной информации на онлайн-форуме, просит судью по его делу обращаться с ним, как с бывшим президентом Трампом, и не требовать его пребывания в тюрьме до судебного разбирательства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ABC News.

Адвокаты Тейшейры утверждают в ходатайстве в суд, что федеральные прокуроры приняли "обоснованное решение не добиваться досудебного заключения в других делах о шпионаже, в том числе недавно по делу бывшего президента Дональда Трампа и его личного помощника Уолтина Науты". Их, как и Тейшейру, также обвиняют по Закону о шпионаже.

Тейшейру удерживают под стражей без права на залог с момента его апрельского ареста. Федеральный судья заявил, что он представляет угрозу национальной безопасности и может быть привлекательной целью для иностранных спецслужб, стремящихся получить его знания секретных материалов.

В поданном в понедельник ходатайстве адвокаты утверждали, что Тейшейра имеет право на досудебное освобождение, поскольку нет серьезного риска его побега.

"До своего ареста господин Тейшейра считал, что его задержание было неизбежным. Если бы господин Тейшейра был склонен к побегу от правоохранительных органов и из своей страны, он бы сделал это в то время.

Вместо этого, без каких-либо судебных ограничений или обязательств, господин Тейшейра решил остаться в доме своей матери, ожидая, что правоохранительные органы его арестуют", – написали адвокаты.

Адвокаты Тейшейры также утверждали, что с ним следует обращаться как с бывшим президентом Трампом. Последнего освободили под подписку о невыезде после того, как он признал себя невиновным по обвинениям в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании усилиям по их возвращению.

"Бывший президент Трамп и Trump Organization владеют недвижимостью во многих иностранных государствах, а бывший президент Трамп имеет доступ к частному самолету.

При этом риск побега, связанный с наличием у них информации о национальной безопасности, и их аномальная способность к бегству не привела даже к требованиям сдать паспорт", – говорится в заявлении защиты.

Различные подходы правительства к предварительному освобождению в этих случаях свидетельствуют о том, что его аргументы в пользу предварительного заключения Тейшейры на основании якобы имеющейся у него информации иллюзорны, добавили адвокаты.

Тейшейра не признал себя виновным по шести пунктам федерального обвинения. Слушание по его делу состоится на следующей неделе в федеральном суде Бостона.

Обвинительный акт по шести пунктам, опубликованный в июне, раскрывает тип секретной информации, к которой Тейшейра, вероятно, имел доступ, и которую разместил на игровой онлайн-платформе.

Эти данные включали информацию о предоставлении военного оборудования Украине, способе передачи оборудования и способе использования оборудования после его получения.

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